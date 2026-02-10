Яркий огненный шар пролетел в небе над Токио и Канагавой

9 февраля в небе над японским островом Хонсю, в районе Канто, появился необычный огненный шар. Он вызвал интерес у жителей и стал активно обсуждаться в соцсетях.
По данным пользователей, светящийся объект был замечен в 20:59 по местному времени (14:59 по мск). Шар пролетел над Токио, префектурой Канагава, городом Кавасаки и на фоне знаменитой горы Фудзи.
Видеозаписи были сделаны в деревнях рядом с горой, а также в обсерватории в Нагано и в кружке астрономии и метеорологии одной из токийских школ для старшеклассников.
Ранее жители Японии сообщили о появлении в небе неизвестного светящегося шара, который пролетел над несколькими регионами страны. Объект наблюдали в районах островов Кюсю и Сикоку, а также в префектурах района Кинки на главном острове Хонсю.