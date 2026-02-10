В Таиланде автобус насмерть сбил российского туриста. Видео © Telegram / Реальный Пхукет.
По имеющимся данным, авария случилась днём 9 февраля у рынка Karon Plaza на дороге вдоль пляжа. Как уточняют местные издания, погибшему было 39 лет, он являлся уроженцем Волгограда. Официального подтверждения личности от властей пока не поступало.
«Согласно предварительным данным, автобус двигался по пляжной дороге, а россиянин в компании друга стоял на обочине. Неожиданно мужчина вышел на проезжую часть, и водитель не успел его заметить. От полученных тяжелых травм россиянин скончался», — пишет Khao Phuket.
Момент ДТП зафиксировала камера видеорегистратора, установленная в автобусе. Водитель смарт-баса, по данным полиции, был трезв и не превышал скорость. В отношении него возбудили дело по стандартной статье об опасном вождении, повлёкшем гибель человека.
Ранее пара из России разбилась в ДТП с грузовиком в Таиланде. Антон и Елена (имена изменены) направлялись в открытый зоопарк Кхао Кхео, когда во время перестроения на их автомобиль на полной скорости врезался грузовик. Для транспортировки пары в Россию требуется специальный медицинский рейс, для которого необходимо выкупить 12 мест в самолёте для размещения носилок. Стоимость такой перевозки оценивается в 3−4 миллиона рублей, что является неподъёмной суммой для семьи. Друзья и коллеги пострадавших уже начали сбор средств на помощь.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.