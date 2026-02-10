Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ назвала причину ДТП с шестью автомобилями на МКАД в Минске

Массовое ДТП с шестью авто случилось в Минске на МКАД.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ назвала причину ДТП с шестью автомобилями на МКАД в Минске. Подробности рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Днем в понедельник, 9 февраля, в районе 41-го километра внутреннего кольца МКАД столкнулись сразу шесть автомобилей. Указаны авто Mazda, Opel, Chevrolet, Peugeot, а также два Volkswagen. В ГАИ заметили, что, согласно предварительным данным, авария случилась по причине несоблюдения безопасной дистанции. И добавили, что водитель автомобиля Mazda был доставлен в больницу для обследования.

Массовое ДТП с шестью авто случилось в Минске на МКАД. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ранее «Белоруснефть» сказала, замерзнет ли топливо в баке авто при сильных морозах.

Кстати, КГК Беларуси предупредил о новом мошенничестве с городским номером телефона.

А еще в Минске эпидемиологи назвали самый опасный вид продуктов в магазинах.