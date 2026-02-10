ГАИ назвала причину ДТП с шестью автомобилями на МКАД в Минске. Подробности рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Днем в понедельник, 9 февраля, в районе 41-го километра внутреннего кольца МКАД столкнулись сразу шесть автомобилей. Указаны авто Mazda, Opel, Chevrolet, Peugeot, а также два Volkswagen. В ГАИ заметили, что, согласно предварительным данным, авария случилась по причине несоблюдения безопасной дистанции. И добавили, что водитель автомобиля Mazda был доставлен в больницу для обследования.
Массовое ДТП с шестью авто случилось в Минске на МКАД. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
