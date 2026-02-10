На Пхукете россиянин погиб при наезде микроавтобуса

«ДТП произошло 9 февраля. Рейсовый микроавтобус компании Phuket Smart Bus сбил 39-летнего гражданина России Александра Бондаренко, когда турист переходил дорогу на набережной пляжа Карон. Пострадавший был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, однако врачам не удалось его спасти, и в больнице была констатирована смерть от полученных травм», — говорится в публикации издания.