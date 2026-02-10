Подрядчик Минобороны предъявил два требования к экс-замминистра обороны

Иванов был задержан в 2024 году по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Мосгорсуд в июле прошлого года приговорил Иванова к 13,5 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей. Дело слушалось в закрытом режиме. ГУОВ было признанно одним из потерпевших, по иску стройкомпании суд взыскал с Иванова около 217 миллионов рублей.