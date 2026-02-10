Ричмонд
Подрядчик Минобороны предъявил два требования к экс-замминистра обороны

Подрядчик Минобороны потребовал от экс-замминистра Иванова 405 млн рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Крупный строительный подрядчик Министерства обороны России, АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), в деле о банкротстве осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова предъявил к нему два требования на общую сумму более 405 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Требование в размере около 217 миллионов рублей основано на приговоре Мосгорсуда от 1 июля 2025 года, требование на сумму свыше 188 миллионов рублей — это «убытки, причиненные АО “ГУОВ” в результате ненадлежащего исполнения должником полномочий единоличного исполнительного органа ОАО “Оборонстрой”, говорится в материалах.

Основными направлениями деятельности ГУОВ являются строительство жилых зданий, специальных объектов, образовательных учреждений, специальных объектов, необходимых для выполнения задач министерства. С октября 2015 по март 2016 года предприятием руководил Иванов. После ухода через месяц он стал замминистра обороны.

Иванов был задержан в 2024 году по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Мосгорсуд в июле прошлого года приговорил Иванова к 13,5 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей. Дело слушалось в закрытом режиме. ГУОВ было признанно одним из потерпевших, по иску стройкомпании суд взыскал с Иванова около 217 миллионов рублей.

Арбитражный суд Москвы в ноябре признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Самое крупное на данный момент требование к Иванову (более 3,9 миллиарда рублей) предъявлено Агентством по страхованию вкладов, которое также было признано потерпевшим по уголовному делу.

