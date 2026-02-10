Землетрясение магнитудой 4,5 ощутили в семи населённых пунктах Сахалина

А ранее в Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4.8. Очаг залегал на 10-километровой глубине в районе, расположенном в 35 км к северо-западу от Новороссийска и в 13 км от станицы Анапской. Толчки привели к потрескавшимся потолкам и осыпавшейся плитке. Кроме того, у домашних питомцев началась паника.