Землетрясение магнитудой 4,5 ощутили в семи населённых пунктах Сахалина

Региональная сейсмостанция в Южно-Сахалинске зарегистрировала два подземных толчка — первый магнитудой 4,5, второй — 3,3. Произошло это около 11:00 по местному времени (03:00 мск).
«Сейсмособытие ощущалось до четырёх баллов в семи населённых пунктах: посёлок городского типа Тымовское, село Молодёжное, село Чир-Унвд, село Славы, село Адо-Тымово, село Арги-Паги, село Воскресеновка», — уточнили в ведомстве.
В МЧС отметили, что проводится проверка жилых домов, социальных учреждений и объектов коммунальной сферы. По предварительным сведениям, пострадавших и разрушений не выявлено.
А ранее в Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4.8. Очаг залегал на 10-километровой глубине в районе, расположенном в 35 км к северо-западу от Новороссийска и в 13 км от станицы Анапской. Толчки привели к потрескавшимся потолкам и осыпавшейся плитке. Кроме того, у домашних питомцев началась паника.
