За несколько дней при сходе лавин в Альпах погибли четверо лыжников

В понедельник 38-летний мужчина скончался в районе Сент-Агне недалеко от Гренобля. Его напарник остался невредим. В тот же день около деревни Монженевр лавина унесла жизнь лыжника, которому было около 30 лет. Мужчина катался вне трассы, а его спутник также не пострадал.