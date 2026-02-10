Ричмонд
За несколько дней при сходе лавин в Альпах погибли четверо лыжников

Во Французских Альпах за три дня погибли четверо лыжников из-за схода лавин.

Источник: Аргументы и факты

9 февраля в результате схода лавин погибли 2 горнолыжника во французских Альпах. Об этом сообщили в местной прокуратуре.

Ещё двое погибли в на выходных. Причиной также стал сход лавины.

В понедельник 38-летний мужчина скончался в районе Сент-Агне недалеко от Гренобля. Его напарник остался невредим. В тот же день около деревни Монженевр лавина унесла жизнь лыжника, которому было около 30 лет. Мужчина катался вне трассы, а его спутник также не пострадал.

7 февраля, в высокогорной деревне Сен-Веран, самой высокорасположенной в массиве, погибли два лыжника из группы из четырёх человек. Они катались без гида и также находились за пределами официальных трасс.

С декабря по январь в Альпах из-за лавин погибли как минимум 20 лыжников, что делает текущий сезон одним из самых опасных в последние годы.

На курортах трассы регулярно контролируются, но вне патрулируемых зон риск схода лавин остаётся крайне высоким. Специалисты настоятельно рекомендуют перед выходом в горы проверять лавинные бюллетени, брать с собой специальное снаряжение и двигаться только с опытными гидами.

Президент Ассоциации безопасности склонов Фредерик Бонневи раскритиковал любителей фрирайда за «несоблюдение инструкций» и игнорирование рисков, связанных с катанием вне обозначенных маршрутов.

8 февраля также сообщалось, что в результате схода лавин во время катания недалеко от мест проведения зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо погибли 3 лыжника.