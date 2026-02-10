Стало известно, когда похоронят бывшую жену миллиардера Галицкого

Следователь разрешил захоронение Алии Галицкой, скончавшейся в подмосковном изоляторе временного содержания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Дмитрия Емельянова.
По словам защитника, после проведения вскрытия и судебно-медицинской экспертизы следственные действия были завершены в полном объеме. Разрешение на захоронение уже выдано, похороны должны состояться в ближайшие дни.
О гибели женщины стало известно в минувшее воскресенье. Как сообщалось ранее, Алия Галицкая покончила с собой в ИВС после того, как 6 февраля Истринский городской суд арестовал ее по подозрению в вымогательстве 150 млн долларов у бывшего мужа — Александра Галицкого, ранее входившего в совет директоров одного из российских банков.
После произошедшего Следственный комитет РФ начал проверку обстоятельств смерти. Защита настаивала на пересмотре меры пресечения, а сама Галицкая отрицала причастность к инкриминируемому преступлению.
Осенью прошлого года она обратилась в Пресненский суд Москвы с иском о разделе имущества с бывшим супругом. В рамках разбирательства суд наложил арест на принадлежащую ответчику недвижимость в России. Кадастровая стоимость объектов составляла 435 млн рублей, при этом рыночная цена, по оценке стороны истца, могла превышать 1,2 млрд рублей.
Очередное заседание по гражданскому делу было назначено на 10 февраля. Ожидается, что в связи со смертью истца производство по делу будет приостановлено.
Читайте также: Россиянам объяснили, как узнать данные о звонящем еще до ответа на вызов.