Подростки в Екатеринбурге вновь атакуют трамваи. Видео с камер двух вагонов маршрута № 13 опубликовал telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии. На записи видно, как подростки силой пытаются открыть двери движущегося трамвая, а также пытаются на ходу вылезти в открытые окна.
— Кадры переданы в УВД Екатеринбурга, там либо их добавят к имеющейся картотеке, либо запишут на их счёт новую выходку, — отметил telegram-канал.
Напомним, что в октябре 2025 года девятиклассник выстрелил в ногу водителю трамвая из пневматического пистолета. Инцидент произошел на конечной остановке маршрута № 15.
Компания подростков вела себя шумно, на что водитель сделал им замечание и получил выстрел. Помощь медиков мужчине не понадобилась.