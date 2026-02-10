Подростки в Екатеринбурге вновь атакуют трамваи. Видео с камер двух вагонов маршрута № 13 опубликовал telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии. На записи видно, как подростки силой пытаются открыть двери движущегося трамвая, а также пытаются на ходу вылезти в открытые окна.