В Башкирии вынесли приговор мужчине, который пытался убить жену шампуром

Кармаскалинский межрайонный суд вынес приговор жителю Архангельского района. Его признали виновным в покушении на убийство жены.
Как сообщили в прокуратуре Башкирии, в июне прошлого года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновал супругу. Мужчина подошел к ней, когда она лежала на кровати, схватил за шею и начал душить. После этого ударил женщину шампуром в область грудной клетки, а после сбежал.
Женщине оказали медицинскую помощь. Ее здоровью причинен тяжкий вред.
Суд отправил обвиняемого на семь с половиной лет в колонию строгого режима.