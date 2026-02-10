В Башкирии вынесли приговор мужчине, который пытался убить жену шампуром

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, в июне прошлого года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновал супругу. Мужчина подошел к ней, когда она лежала на кровати, схватил за шею и начал душить. После этого ударил женщину шампуром в область грудной клетки, а после сбежал.