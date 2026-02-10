В Стерлитамаке ввели карантин по бешенству после выявления двух очагов болезни

Особый режим ввели в связи с обнаружением двух очагов опасной болезни. Первый находится на территории автогазозаправочной станции на Раевском тракте, второй — в частном хозяйстве на улице Дунайской. Неблагополучными объявлены все территории в радиусе 500 метров от этих точек.