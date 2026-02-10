В Стерлитамаке ввели карантин по бешенству после выявления двух очагов болезни

В Стерлитамаке с 6 февраля действует карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал глава Башкортостана Радий Хабиров.
Особый режим ввели в связи с обнаружением двух очагов опасной болезни. Первый находится на территории автогазозаправочной станции на Раевском тракте, второй — в частном хозяйстве на улице Дунайской. Неблагополучными объявлены все территории в радиусе 500 метров от этих точек.
В зонах карантина введены строгие ограничительные меры. Специалисты государственной ветеринарной службы будут проводить подворные обходы, чтобы выявить возможные случаи заражения, и организуют вакцинацию животных.
Перед Государственным комитетом по ветеринарии республики поставлена задача выяснить причины возникновения болезни и провести все необходимые мероприятия для ликвидации очагов инфекции.
