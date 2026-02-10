Установлен офицер ВСУ, отдающий приказы на обстрелы Брянской области

На сумском направлении удалось установить бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая причастна к ракетным ударам по гражданским объектам в Брянской области. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщили в силовых структурах.
За обстрелами стоит 107-я реактивная артиллерийская бригада украинской армии. Приказы на нанесение ракетных ударов отдает командир бригады полковник Сергей Савченко, передает ТАСС.
7 февраля ВСУ нанесли удар по Брянской области с помощью ракет большой дальности «Нептун» и систем реактивного залпового огня HIMARS. В результате атаки в семи муниципальных образованиях было нарушено тепло- и энергоснабжение.
Днем ранее украинские боевики также нанесли комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Брянской области с помощью РСЗО HIMARS и беспилотников. В результате атаки несколько населенных пунктов Клинцовского района были обесточены.
Кроме того, 4 февраля ВСУ атаковали Брянскую область с применением дронов-камикадзе. Один из дронов ударил по гражданскому автомобилю в Стародубском муниципальном округе, в результате пострадали две учительницы из приграничных школ области.