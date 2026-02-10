Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти всю ночь искали ушедшего из школы подростка

Полиция десять часов искала учащегося школы, который покинул образовательное учреждение в Комсомольском районе Тольятти днем в понедельник, 10 февраля, и пропал без вести. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Источник: Коммерсантъ

Ребенок 2012 года рождения ушел из школы на улице Никонова около 15:30 (MSK+1) и больше не выходил на связь. Его мать обратилась в полицию в 22:00. После этого на поиски подростка были ориентированы все подразделения отдела: участковые уполномоченные, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.

Ребенка нашли утром во вторник, 10 февраля, и доставили в отдел полиции. В настоящее время его передают законным представителям. Установлено, что противоправных действий в отношении подростка не совершалось.