В Тольятти всю ночь искали ушедшего из школы подростка

Ребенок 2012 года рождения ушел из школы на улице Никонова около 15:30 (MSK+1) и больше не выходил на связь. Его мать обратилась в полицию в 22:00. После этого на поиски подростка были ориентированы все подразделения отдела: участковые уполномоченные, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.