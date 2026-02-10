В Приморье врачи спасли девочку, которую ножом в сердце ранил отец

Врачи в Приморье спасли ребенка после удара ножом в сердце, нанесенного отцом. Медикам удалось провести сложнейшую операцию и стабилизировать состояние 11-летней девочки, сообщает «КП-Дальний Восток».
ЧП произошло 4 февраля в поселке Сибирцево. В состоянии алкогольного опьянения 61-летний отец нанес ножевое ранение в область сердца своей спящей дочери.
Девочку в критическом состоянии доставили в Черниговскую районную больницу. Хирурги немедленно провели экстренную операцию, счет в такой ситуации шел на минуты.
После операции пациентку перевели в реанимацию. Для коррекции лечения местные врачи консультировались с краевыми специалистами. Как только состояние ребенка стабилизировали, ее санитарным вертолетом доставили во Владивосток. Девочку поместили в Краевую детскую клиническую больницу № 1.
Главный врач больницы Инна Сергеевна отметила, что жизнь ребенка удалось спасти благодаря слаженной работе всех медиков. По ее словам, девочка жива, ее состояние стабильно и есть положительная динамика. Сейчас ребенок находится в отделении реанимации под круглосуточным наблюдением. За ее здоровьем продолжают внимательно следить врачи.
Прокуратура Приморского края взяла расследование этого уголовного дела на особый контроль. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство. С учетом позиции прокуратуры суд избрал для подозреваемого меру пресечения. 61-летний отец заключен под стражу на два месяца.
