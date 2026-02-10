В Приморье врачи спасли девочку, которую ножом в сердце ранил отец

Главный врач больницы Инна Сергеевна отметила, что жизнь ребенка удалось спасти благодаря слаженной работе всех медиков. По ее словам, девочка жива, ее состояние стабильно и есть положительная динамика. Сейчас ребенок находится в отделении реанимации под круглосуточным наблюдением. За ее здоровьем продолжают внимательно следить врачи.