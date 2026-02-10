Прокуроры Приморья добиваются компенсаций детям, покусанным собаками

Во Владивостоке два уголовных дела — об оказании небезопасных услуг и о халатности — возбуждены по факту нападения стаи бесхозяйных собак на парковке одного из жилых комплексов микрорайона Патрокл. Мальчик не пострадал благодаря вмешательству очевидцев, спугнувших свору. Отвечать, вероятно, будут не только чиновники из администрации, но и подрядчик, с которым заключён контракт на отлов безнадзорных животных и всю последующую работу с ними (чипирвание, вакцинация, стерилизация и так далее). В Кневичах под Артёмом уже были зафиксированы случаи нападения на детей именно маркированных собак с бирками в ушах, уже прошедших процедуру отлова и возврата «в естественную среду обитания». После атаки на школьника чипированной собаки в сентябре 2025 года тоже возбудили дело.