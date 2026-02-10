Прокуроры Приморья добиваются компенсаций детям, покусанным собаками

В июне 2025 года в селе Варфоломеевка Яковлевского округа домашняя собака напала на пятилетнюю девочку. Инцидент произошёл на территории частного домовладения. Девочку с укушенными ранами плеча и голени доставили в районную больницу, откуда сотрудник передал в полицию информацию о нападении агрессивного животного на дошкольницу.
Полицейские прибыли по указанному адресу и опросили владельца собаки. Питомец к их приезду вёл себя смирно, ликвидировать его не стали. Тем не менее, уголовное дело по факту нападения животного на ребёнка было возбуждено.
Районный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с владельцев собаки компенсации морального вреда. Иск был удовлетворён, с ответчиков в пользу пострадавшей взыскано 50 тысяч рублей.
В селе Покровка Октябрьского округа Приморья восьмилетнего мальчика укусила собака бездомная, и местный прокурор подал иск к муниципалитету. Суд и его удовлетворил, Октябрьская администрация теперь должна ребёнку 15 тысяч рублей за «причинённые физические и нравственные страдания». Инцидент произошёл в октябре прошлого года.
Прокуратура контролирует, чтобы положенные по суду компенсации детям были выплачены фактически.
Сейчас в Приморье расследуются ещё несколько уголовных дел о нападении собак на детей. В посёлке Заводской Артёмовского городского округа животное укусило за ногу 15-летнего подростка, ему пришлось обращаться в травматологический пункт. Местные жители бьют тревогу: безнадзорных животных в населённом пункте развелось много, сердобольные граждане их подкармливают, а территориальная администрация отлавливать не торопится. Стая оккупировала территорию возле общеобразовательной школы, детской поликлиники и школы искусств, где дети, в том числе без сопровождения взрослых, ходят каждый день. Доклад по уголовному делу затребовал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Во Владивостоке два уголовных дела — об оказании небезопасных услуг и о халатности — возбуждены по факту нападения стаи бесхозяйных собак на парковке одного из жилых комплексов микрорайона Патрокл. Мальчик не пострадал благодаря вмешательству очевидцев, спугнувших свору. Отвечать, вероятно, будут не только чиновники из администрации, но и подрядчик, с которым заключён контракт на отлов безнадзорных животных и всю последующую работу с ними (чипирвание, вакцинация, стерилизация и так далее). В Кневичах под Артёмом уже были зафиксированы случаи нападения на детей именно маркированных собак с бирками в ушах, уже прошедших процедуру отлова и возврата «в естественную среду обитания». После атаки на школьника чипированной собаки в сентябре 2025 года тоже возбудили дело.