В Крыму закрыли дело на мужчину, который сбросил кошку Мусю с «Ласточкиного гнезда»

Напомним, что мужчина выбросил кошку из Ласточкиного гнезда, расположенного на вершине скалы высотой 40 метров. Муся прожила на территории замка около 10 лет и стала известной среди туристов. Вскоре виновника нашли и опубликовали кадры допроса. Выяснилось, что у него есть психическое расстройство. Позднее кошку нашли невредимой, это попало на видео.