Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму закрыли дело на мужчину, который сбросил кошку Мусю с «Ласточкиного гнезда»

МВД закрыло уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга, который в феврале 2025 года сбросил кошку с обрыва на территории «Ласточкиного гнезда» в Крыму. В пресс-службе республиканского главка МВД сообщили, что, согласно заключению ветеринара, животное не получило травм. Исследования установили лишь незначительные превышения ряда показателей крови, вызванные стрессом и недостатком еды и воды.

«Данное обстоятельство свидетельствует об отсутствии состава преступления, так как животное не погибло и не получило каких-либо телесных повреждений, как внутренних, так и внешних», — говорится в сообщении.

Материалы дела выделили в отдельное административное производство по статье «Несоблюдение требований к содержанию животных» и направили в органы ветеринарного надзора.

Напомним, что мужчина выбросил кошку из Ласточкиного гнезда, расположенного на вершине скалы высотой 40 метров. Муся прожила на территории замка около 10 лет и стала известной среди туристов. Вскоре виновника нашли и опубликовали кадры допроса. Выяснилось, что у него есть психическое расстройство. Позднее кошку нашли невредимой, это попало на видео.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.