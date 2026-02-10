В Крыму закрыли дело на мужчину, который сбросил кошку Мусю с «Ласточкиного гнезда»

«Данное обстоятельство свидетельствует об отсутствии состава преступления, так как животное не погибло и не получило каких-либо телесных повреждений, как внутренних, так и внешних», — говорится в сообщении.
Материалы дела выделили в отдельное административное производство по статье «Несоблюдение требований к содержанию животных» и направили в органы ветеринарного надзора.
Напомним, что мужчина выбросил кошку из Ласточкиного гнезда, расположенного на вершине скалы высотой 40 метров. Муся прожила на территории замка около 10 лет и стала известной среди туристов. Вскоре виновника нашли и опубликовали кадры допроса. Выяснилось, что у него есть психическое расстройство. Позднее кошку нашли невредимой, это попало на видео.
