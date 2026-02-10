На Пхукете россиянин скончался в больнице после наезда микроавтобуса

Микроавтобус сбил россиянина на набережной пляжа Карон на таиландском Пхукете. Об этом сообщает Phuket News со ссылкой на местную полицию.
ДТП произошло 9 февраля. Россиянин попал под колеса рейсового микроавтобуса компании Phuket Smart Bus. С серьезными травмами пострадавший был доставлен в больницу, где вскоре скончался. Погибшим оказался 39-летний турист из РФ Александр Бондаренко.
Автобус сбил мужчину, когда он переходил дорогу на набережной пляжа Карон.
«Была констатирована смерть от полученных травм», — сказано в публикации.
Водителю предъявлены предварительные обвинения в неосторожном вождении, повлекшем смерть человека.
Накануне стало известно о гибели в Таиланде 63-летней туристки из России. Тело женщины нашли в воде в 50 метрах от берега. Причины смерти устанавливаются.