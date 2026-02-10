Житель Башкирии выслушал приговор за попытку убить жену шампуром

Как рассказали в республиканской прокуратуре, в июне прошлого года ревнивец, будучи пьяным, напал на свою жену. Он подошел к ней, когда она лежала на кровати, схватил ее за горло и начал душить. После этого он ударил женщину шампуром в грудь и скрылся из дома.