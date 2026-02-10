Житель Башкирии выслушал приговор за попытку убить жену шампуром

Кармаскалинский межрайонный суд вынес приговор в отношении жителя Архангельского района. Его признали виновным в покушении на убийство.
Как рассказали в республиканской прокуратуре, в июне прошлого года ревнивец, будучи пьяным, напал на свою жену. Он подошел к ней, когда она лежала на кровати, схватил ее за горло и начал душить. После этого он ударил женщину шампуром в грудь и скрылся из дома.
— Пострадавшей успели оказать медицинскую помощь, но здоровью был причинен тяжкий вред, — пояснили в ведомстве.
В итоге суд приговорил мужчину к семи годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.