Житель Башкирии выслушал приговор за попытку убить жену шампуром

Жителя Архангельского района осудили на 7,5 лет за попытку убийства жены.

Источник: Комсомольская правда

Кармаскалинский межрайонный суд вынес приговор в отношении жителя Архангельского района. Его признали виновным в покушении на убийство.

Как рассказали в республиканской прокуратуре, в июне прошлого года ревнивец, будучи пьяным, напал на свою жену. Он подошел к ней, когда она лежала на кровати, схватил ее за горло и начал душить. После этого он ударил женщину шампуром в грудь и скрылся из дома.

— Пострадавшей успели оказать медицинскую помощь, но здоровью был причинен тяжкий вред, — пояснили в ведомстве.

В итоге суд приговорил мужчину к семи годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

