Полиция нашла 25 нелегалов среди работников «Перекрестка» в Петербурге

Полиция обнаружила 25 нелегалов, сообщили в региональном управлении МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Объектами внимания правоохранителей стали складские помещения на Московском шоссе и документы персонала. Контрольные мероприятия также затронули водителей грузовиков, приезжавших на загрузку, — всего около 70 машин. За нарушения ПДД оформили десять административных протоколов.
Также полиция пришла с проверкой в два сетевых магазина — на Пулковском шоссе, 111 и улице Савушкина, 116. Документы изучили у грузчиков, работников торговых залов и охранников.
Во время рейда проверку прошли почти 300 человек, иностранными гражданами из них были 104. За нарушение миграционного законодательства составили 25 протоколов. Патенты на работу аннулировали восьмерым мигрантам, их выдворят из России.