«Почему так шумно!?»: ссора с соседом из-за громкой музыки обернулась трагедией — мужчина умер от удара ножом

В Иркутске 70-летний мужчина получил суровый приговор из-за смертельной ссоры. Конфликт разгорелся в декабре 2024 года в микрорайоне Ново-Ленино на лестничной площадке. Мужчина поссорился со знакомыми своего соседа из-за громкой музыки и шума от ремонта. Об этом сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона.
— В пылу ссоры он схватил нож и ударил мужчину в грудь. Пострадавший скончался на месте от полученного ранения. Подсудимый частично признал вину, утверждая, что не хотел смерти и действовал, защищаясь от возможного нападения, — рассказывают в агентстве.
Однако эта версия не нашла подтверждения. Как установили следователи, он нанес удар, когда жертва не высказывала в его адрес угроз и не представляла для него опасности. Он приговорен к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание предстоит в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.
