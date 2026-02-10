«Почему так шумно!?»: ссора с соседом из-за громкой музыки обернулась трагедией — мужчина умер от удара ножом

Однако эта версия не нашла подтверждения. Как установили следователи, он нанес удар, когда жертва не высказывала в его адрес угроз и не представляла для него опасности. Он приговорен к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание предстоит в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.