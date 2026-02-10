Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП с возгоранием автомобиля произошло на внутренней стороне 70-го километра МКАД

ДТП с последующим возгоранием автомобиля произошло на внутренней стороне 70-го километра МКАД в районе ТЦ «Вэйпарк». Об этом во вторник, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

ДТП с последующим возгоранием автомобиля произошло на внутренней стороне 70-го километра МКАД в районе ТЦ «Вэйпарк». Об этом во вторник, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 1,5 километра, — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Водителей призвали выбирать пути объезда.

7 февраля авария с участием нескольких автомобилей также произошла на Юго-Восточной хорде (ЮВХ) в районе станции Андроновка. На месте работали оперативные службы города.

Кроме того, 5 февраля на внешней стороне 91-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение в районе ДТП было затруднено на 2,5 километра.