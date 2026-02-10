ДТП с возгоранием автомобиля произошло на внутренней стороне 70-го километра МКАД

ДТП с последующим возгоранием автомобиля произошло на внутренней стороне 70-го километра МКАД в районе ТЦ «Вэйпарк». Об этом во вторник, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.