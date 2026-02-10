Омич приговорен к 8 годам за убийство инвалида топором

Как установлено в ходе судебного разбирательства, в августе 2025 года во время совместного распития спиртных напитков 62-летний хозяин дома в ходе конфликта нанес гостю не менее 8 ударов топором по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Для сокрытия следов преступления осужденный закопал тело во дворе частного дома, а мобильный телефон погибшего изъял из одежды и впоследствии продал соседу.