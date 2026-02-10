Омич приговорен к 8 годам за убийство инвалида топором

Исилькульский межрайонный прокурор поддержал государственное обвинение по делу жителя Исилькульского района Омской области, осужденного за убийство 37-летнего мужчины, являвшегося инвалидом 3 группы. Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.
Как установлено в ходе судебного разбирательства, в августе 2025 года во время совместного распития спиртных напитков 62-летний хозяин дома в ходе конфликта нанес гостю не менее 8 ударов топором по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Для сокрытия следов преступления осужденный закопал тело во дворе частного дома, а мобильный телефон погибшего изъял из одежды и впоследствии продал соседу.
Преступление было раскрыто сотрудниками ОМВД России по Исилькульскому району в течение 4 суток после поступления заявления от соседей об исчезновении мужчины. Осужденный полностью признал вину по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 158 УК РФ (кража).
Дело направлено в вышестоящую инстанцию для исполнения приговора.
