Мэрия Анапы сообщила об отсутствии повреждений инфраструктуры после землетрясения

Мэрия Анапы раскрыла подробности сегодняшнего землетрясения. Как сообщила пресс-служба органа, повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано.

Источник: Life.ru

«Землетрясение произошло в 33 км. от Анапы на глубине 10 км. магнитудой в районе эпицентра 4.7 балла. Повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано», — сказано в сообщении.

Напомним, в Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4.8. Очаг залегал на 10-километровой глубине в районе, расположенном в 35 км к северо-западу от Новороссийска и в 13 км от станицы Анапской. Толчки привели к потрескавшимся потолкам и осыпавшейся плитке.

