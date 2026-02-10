Мэрия Анапы сообщила об отсутствии повреждений инфраструктуры после землетрясения

«Землетрясение произошло в 33 км. от Анапы на глубине 10 км. магнитудой в районе эпицентра 4.7 балла. Повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано», — сказано в сообщении.
Напомним, в Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4.8. Очаг залегал на 10-километровой глубине в районе, расположенном в 35 км к северо-западу от Новороссийска и в 13 км от станицы Анапской. Толчки привели к потрескавшимся потолкам и осыпавшейся плитке.
