В Иркутской области машина с людьми провалилась под лёд на Байкале

Два человека погибли, провалившись на машине под лёд на озере Байкал в Ольхонском районе Иркутской области.

Источник: Аргументы и факты

Легковой автомобиль, в котором находились четыре человека, провалился под лёд на озере Байкал в Иркутской области, в результате случившегося утонули 34-летний водитель и 36-летняя пассажирка, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Место происшествия находится между бухтой Ая и деревней Усть-Анга в Ольхонском районе.

«По предварительным данным, водитель автомобиля, лишённый права управления транспортными средствами, и трое пассажиров двигались на автомобиле по льду озера Байкал», — отметило подразделение СК РФ в своём Telegram-канале.

Они проезжали трещину в 900 метрах от берега. В этот момент лёд под автомобилем треснул, и транспортное средство стало погружаться в воду. Двоим пассажирам удалось выбраться из салона.

Сейчас спасатели занимаются поисками тел погибших и поднятием автомобиля из воды. Следователи начали проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Напомним, 8 февраля стало известно, что в районе села Яковлевка в Яковлевском районе Приморского края одиннадцатилетний мальчик провалился под лёд на озере. Его тело нашли на месте провала жители указанного населённого пункта.