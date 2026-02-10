Авария на теплосетях Владивостока оставила без тепла более 14 тысяч жителей

Во Владивостоке из-за коммунальной аварии без горячей воды и отопления остались более 14 тысяч человек. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. Инцидент произошел на теплосетях днем 10 февраля.