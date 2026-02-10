Авария на теплосетях Владивостока оставила без тепла более 14 тысяч жителей

Во Владивостоке из-за коммунальной аварии без горячей воды и отопления остались более 14 тысяч человек. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. Инцидент произошел на теплосетях днем 10 февраля.
По данным ведомства, отключения затронули жителей более 73 многоквартирных домов, а также семь образовательных учреждений на улицах Адмирала Юмашева, Ладыгина, Адмирала Кузнецова и 4-й Флотской.
Прокуратура Приморья организовала проверку по факту аварии, уточнили в пресс-службе. Основное внимание ведомство уделяет соблюдению нормативов и безопасности жителей.
Кроме того, на контроле надзорного органа находится проведение аварийно-восстановительных работ. Ведомство следит за тем, чтобы ремонт был выполнен оперативно и качество теплоснабжения было восстановлено как можно быстрее, передает Telegram-канал прокуратуры.
До этого похожая ситуация произошла в городе Серове Свердловской области: там случилась крупная авария в 1-й котельной. Из-за этого теплоснабжение прекратилось. Отключения коснулись 338 многоэтажных домов, пяти детских садов и двух местных школ.