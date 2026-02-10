Молодой водитель без прав провалился на машине под лёд на Байкале и угробил пассажиров

Аналогичное происшествие произошло в Иркутской области в конце января. Туристка из Китая погибла, перевернувшись в УАЗике на озере Байкал. Микроавтобус с приезжими из Поднебесной провалился в расщелину и перевернулся в километре от населённого пункта Хужир Ольхонского района, что в проливе Малое Море.