Молодой водитель без прав провалился на машине под лёд на Байкале и угробил пассажиров

Как сообщили представители Следственного управления СК России по Иркутской области, легковой автомобиль, в котором находились четыре человека, выехал на ледовое покрытие озера. На расстоянии около 900 метров от берега машина попыталась преодолеть трещину, однако лёд не выдержал веса транспортного средства. Автомобиль мгновенно ушел под воду.
В результате крушения погибли двое: 20 -летний молодой человек, находившийся за рулем, и 36 -летняя пассажирка. Ещё двоим пассажирам удалось вовремя покинуть салон и спастись. Позже выяснилось, что водитель ранее был лишён права управления транспортными средствами.
В ведомстве уточнили, что по факту случившегося Эхирит-Булагатским межрайонным следственным отделом начата доследственная проверка. Действия участников происшествия рассматриваются в рамках статьи о причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Сотрудники МЧС проводят операцию по поиску тел погибших.
Аналогичное происшествие произошло в Иркутской области в конце января. Туристка из Китая погибла, перевернувшись в УАЗике на озере Байкал. Микроавтобус с приезжими из Поднебесной провалился в расщелину и перевернулся в километре от населённого пункта Хужир Ольхонского района, что в проливе Малое Море.
