Туриста обнаружили мертвым в постели номера отеля во Вьетнаме

В одном из отелей Хошимина во Вьетнаме обнаружено тело 25-летнего туриста из Британии Харли Джонса, как заявили в полиции, его смерть носит «неестественный характер», материал из The Sun перевел aif.ru.
Уточняется, что Джонс скончался в постели своего номера. Тело нашли сотрудники отеля и вызвали экстренные службы.
Коронерский суд Понтипридда начал расследование трагедии. По предварительным данным, в крови мужчины обнаружено большое количество различных запрещенных веществ.
По словам проводившего вскрытие врача Джейсона Шеннона, Джонс мог умереть от сочетания этих веществ. Однако коронер Грэм Хьюз считает, что гибель Джонса была неестественной, поэтому сейчас проводится расследование, чтобы выявить причастность других лиц к смерти мужчины.
«Ты всегда будешь мальчиком моей мамы. Я буду любить тебя вечно, мой милый малыш», — написала в социальных сетях мать Джонса.
