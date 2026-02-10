В Нижнем Тагиле врач, по вине которого умерла пациентка, заплатит ее ребенку

— С Михаила Шалагина взыскана компенсация за прошедший период (с 01.01.2023 по 31.12.2025) в размере 273 106 рублей 44 копейки. Начиная с 1 января 2026 года, установлена ежемесячная выплата в размере 9 090 рублей 48 копеек. Эта сумма будет ежегодно индексироваться, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.