В Нижнем Тагиле врач, по вине которого умерла пациентка, заплатит ее ребенку

В Нижнем Тагиле врач, по вине которого умерла пациента, будет ежемесячно платить ее ребенку. Светлана скончалась в декабре 2022 года от осложнений после операции, проведенной Михаилом Шалагиным.
В октябре 2025 года суд признал врача виновным в совершении преступления по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». С больницы взыскали 5 миллионов рублей в пользу семьи погибшей.
Прокурор Ленинского района подал иск о взыскании с Михаила ежемесячной компенсации в пользу ребенка.
— С Михаила Шалагина взыскана компенсация за прошедший период (с 01.01.2023 по 31.12.2025) в размере 273 106 рублей 44 копейки. Начиная с 1 января 2026 года, установлена ежемесячная выплата в размере 9 090 рублей 48 копеек. Эта сумма будет ежегодно индексироваться, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Ребенок будет получать выплаты до совершеннолетия или до окончания очного обучения, но не позднее достижения 23 лет.