Жительнице Швейцарии дали тюремный срок за покупку игрушечного пистолета

По швейцарскому законодательству даже игрушки, которые могут быть похожи на настоящее оружие, считаются предметами, подпадающими под закон об оружии. Такие случаи уже приводили к недопониманию с полицией — например, подросток в Цюрихе был задержан из-за похожей игрушки. После вмешательства адвоката тюремный срок заменили на штраф — 150 франков.