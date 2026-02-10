Жительнице Швейцарии дали тюремный срок за покупку игрушечного пистолета

Невинная покупка обернулась штрафом и тюремным заключением для одной жительницы Швейцарии, сообщает SRF, перевод сделал aif.ru.
Женщина заказала на онлайн-платформе розовый игрушечный водяной пистолет всего за 3 евро, чтобы дополнить свой костюм полицейской на Fasnacht — популярный швейцарский карнавал, однако посылка не дошла до неё.
Через некоторое время выяснилось, что полиция и таможня конфисковали игрушку, посчитав её «оружием, похожим на настоящее». Женщину обвинили в незаконном ввозе оружия и первоначально приговорили к условному сроку — 5 дней тюрьмы.
По швейцарскому законодательству даже игрушки, которые могут быть похожи на настоящее оружие, считаются предметами, подпадающими под закон об оружии. Такие случаи уже приводили к недопониманию с полицией — например, подросток в Цюрихе был задержан из-за похожей игрушки. После вмешательства адвоката тюремный срок заменили на штраф — 150 франков.
Законодатели в Швейцарии сейчас обсуждают реформы: крупные онлайн-платформы должны будут маркировать игрушечное оружие, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.