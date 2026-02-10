В Могилеве главбух фирмы перечислила себе премиальные выплаты на 185 000 рублей

Сотрудниками БЭП Могилевской области была вскрыта схема крупных систематических хищений в одной из частных организаций Могилева. Удалось установить, что 42-летняя главный бухгалтер, владея ключом электронного счета, систематически переводила себе денежные средства под видом премиальных выплат.