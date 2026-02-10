В Могилеве главбух фирмы перечислила себе премиальные выплаты на 185 000 рублей

В Могилеве главбух организации украла 185 000 рублей, проиграв все в казино. Подробности озвучили в Министерстве внутренних дел.
Сотрудниками БЭП Могилевской области была вскрыта схема крупных систематических хищений в одной из частных организаций Могилева. Удалось установить, что 42-летняя главный бухгалтер, владея ключом электронного счета, систематически переводила себе денежные средства под видом премиальных выплат.
В МВД отметили, что в должностные обязанности женщины входило составление отчетных документов. По указанной причине фигурантка могла беспрепятственно вносить в них ложную информацию.
«Таким образом могилевчанка украла 185 тысяч рублей, которые потратила на ставки в онлайн-казино», — обратили внимание в ведомстве.
Следователи завели уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы.
