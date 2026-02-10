Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подрядчик Минобороны потребовал от экс-замминистра Иванова 405 миллионов рублей

АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), которое является одним из крупнейших подрядчиков Минобороны РФ, предъявило два новых требования на сумму 405 миллионов рублей бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову.

АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), которое является одним из крупнейших подрядчиков Минобороны РФ, предъявило два новых требования на сумму 405 миллионов рублей бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову.

Первое требование в 217 миллионов рублей основано на приговоре Мосгорсуда от 1 июля прошлого года. Второе — «убытки, причиненные АО “ГУОВ” в результате ненадлежащего исполнения должником полномочий единоличного исполнительного органа ОАО “Оборонстрой”.

ГУОВ специализируется на строительстве жилых зданий, образовательных учреждений и специальных объектов, которые нужны для выполнения задач министерства, передает РИА Новости.

Ранее Иванов объяснил происхождение своих активов. По его словам, он приобрел особняк из «Мастера и Маргариты» на свои деньги. Кроме того, Иванов уточнил, что дом в подмосковных Раздорах был построен на средства, полученные под залог квартиры на Поварской.

Узнать больше по теме
Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
Читать дальше