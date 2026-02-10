Два человека погибли при провале автомобиля под лед Байкала

На озере Байкал в Иркутской области под лед ушел автомобиль с людьми. В результате инцидента погибли два человека, еще двоим удалось спастись. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
ЧП произошло вечером 9 февраля в Ольхонском районе, когда водитель автомобиля Toyota Raktis выехал на лед вне официальной переправы в акватории между бухтой Ая и деревней Усть-Анга. Двоим пассажирам удалось вовремя покинуть тонущую машину, однако 34-летний мужчина и 36-летняя женщина выбраться не смогли. Поисковые работы осложняются большой глубиной, которая в этом районе составляет от 100 до 400 метров.
По данным ГСУ СК по Иркутской области, автомобиль ушел под воду при попытке проехать через трещину, а также выяснилось, что находившийся за рулем мужчина ранее был лишен права управления транспортными средствами. По факту произошедшего начата проверка по статье «Причинение смерти по неосторожности», после завершения которой будет принято процессуальное решение.