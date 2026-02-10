Два человека погибли при провале автомобиля под лед Байкала

По данным ГСУ СК по Иркутской области, автомобиль ушел под воду при попытке проехать через трещину, а также выяснилось, что находившийся за рулем мужчина ранее был лишен права управления транспортными средствами. По факту произошедшего начата проверка по статье «Причинение смерти по неосторожности», после завершения которой будет принято процессуальное решение.