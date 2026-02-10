Прокуратура Приморья взяла на контроль дело о попытке отца убить дочь ножом

По данным следствия, мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, зашел в комнату своей 11-летней дочери. Ребенок спал. Отец нанес ей ножевые ранения.
Подозреваемый был заключен под стражу сроком на 2 месяца. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).
Ранее «РГ» писала о госпитализации 11-летней девочки, которая получила ножевое ранение в сердце. Ребенка доставили в Черниговскую центральную районную больницу в крайне тяжелом состоянии. Ей экстренно провели реанимационные мероприятия и операцию. По данным контент-партнера «Российской газеты» PrimaMedia, это тот ребенок, чей отец сейчас проходит под следствием.
Когда состояние пострадавшей стабилизировали, ее перевезли санитарным вертолетом в Приморскую краевую детскую клиническую больницу № 1. Сейчас состояние пострадавшей стабильное, врачи отмечают положительную динамику. Она находится под круглосуточным наблюдением.