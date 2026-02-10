Прокуратура Приморья взяла на контроль дело о попытке отца убить дочь ножом

Ранее «РГ» писала о госпитализации 11-летней девочки, которая получила ножевое ранение в сердце. Ребенка доставили в Черниговскую центральную районную больницу в крайне тяжелом состоянии. Ей экстренно провели реанимационные мероприятия и операцию. По данным контент-партнера «Российской газеты» PrimaMedia, это тот ребенок, чей отец сейчас проходит под следствием.