Почти 48 тысяч владивостокцев остались без электричества после пожара на теплоцентрали (ОБНОВЛЕНО В 16:48)

К 16:20 городской сервис «Отключения воды и света» информировал об отсутствии электричества более чем по 300 адресам на проспекте 100-летия Владивостока, улицах Давыдова, Енисейской, Кирова, Лесной, Магнитогорской, Маковского, Мусоргского, Русской, Татарской, Чапаева, Чкалова и других. Инцидент повлиял и на дорожное движение: временно обесточены светофорные системы на перекрестке улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока, в районе ТЦ «Европейский» и на перекрестке улиц Русской и Давыдова.
По информации «Приморских электрических сетей», в 15:44 по неотложной заявке отключена ЛЭП 110 кВ Волна — Бурун с отпайкой на подстанции «Котельная 2Р» с погашением подстанций «Академическая» и «Ренессанс». Бригада энергетиков оперативно выехала на место, предполагаемый срок завершения работ — 17:30.
Минэнерго Приморского края уточняет, что массовое отключение не является аварией, это намеренное отключение, к которому пришлось прибегнуть для безопасного проведения работ в связи с возгоранием трансформатора на теплоцентрали «2Р», которое, в свою очередь, и считается аварией. По данным профильного министерства, отключение охватило 206 многоквартирных домов, 131 частный дом, это почти 48 тысяч жителей.
Отключились и насосы, так что по некоторым адресам приостановлено не только электроснабжение, но и отопление с горячей водой.
Обновлено в 16:58. К расследованию пожара на трансформаторе в районе улицы Бородинской подключилась прокуратура. Административно место аварии относится в Первореченскому району Владивостока, на месте происшествия работают представители Первореченской районной прокуратуры города.
Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации трансформаторной подстанции. На контроле — проведение аварийно-восстановительных работ и ликвидация возгорания.
По оценке Минэнерго, суммарная отключённая мощность составила 40 МВт. Над устранением аварии работает бригада ДРСК из трёх человек и одной единицы техники.