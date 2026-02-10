Почти 48 тысяч владивостокцев остались без электричества после пожара на теплоцентрали (ОБНОВЛЕНО В 16:48)

К 16:20 городской сервис «Отключения воды и света» информировал об отсутствии электричества более чем по 300 адресам на проспекте 100-летия Владивостока, улицах Давыдова, Енисейской, Кирова, Лесной, Магнитогорской, Маковского, Мусоргского, Русской, Татарской, Чапаева, Чкалова и других. Инцидент повлиял и на дорожное движение: временно обесточены светофорные системы на перекрестке улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока, в районе ТЦ «Европейский» и на перекрестке улиц Русской и Давыдова.