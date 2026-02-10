В Приморье арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины

Конфликт произошёл между находившимся в состоянии алкогольного опьянения 46-летним подозреваемым и его 52-летней знакомой в октябре 2025 года в селе Антоновка Приморского края. В прокуратуре рассказали, что фигурант задушил женщину, после чего обмотал ее тело тканью и скотчем и спрятал его на территории жилого дома убитой. Через несколько дней подозреваемый вывез тело потерпевшей в лесной массив и спрятал там.