В Приморье арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины

ВЛАДИВОСТОК, 10 фев — РИА Новости. Под стражу отправили мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и сокрытии ее тела в лесу в Приморье, сообщили в региональной прокуратуре.
Конфликт произошёл между находившимся в состоянии алкогольного опьянения 46-летним подозреваемым и его 52-летней знакомой в октябре 2025 года в селе Антоновка Приморского края. В прокуратуре рассказали, что фигурант задушил женщину, после чего обмотал ее тело тканью и скотчем и спрятал его на территории жилого дома убитой. Через несколько дней подозреваемый вывез тело потерпевшей в лесной массив и спрятал там.
«С учетом позиции представителя прокуратуры подозреваемый заключен по стражу сроком на 29 дней. Ход и результаты расследования уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) на контроле ведомства», — говорится в сообщении надзорного органа.