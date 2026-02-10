Ричмонд
Ревность довела до суда: мужчина ответит за смертельное избиение в Приморье

Обвиняемому грозит длительный срок лишения свободы.

Источник: PrimaMedia.ru

Житель села Уборка Чугуевского района в Приморье обвиняется в избиении, которое привело к смерти человека. Конфликт на почве ревности произошел осенью прошлого года. Дело передано в суд, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

«По версии следствия, в октябре 2025 года 37-летний обвиняемый, вернувшись вечером в свой дом в селе Уборка Чугуевского муниципального округа, застал там свою супругу и знакомого мужчину», — говорится в сообщении.

Обвиняемый нанес гостю множественные удары кулаками по голове и телу, а затем вытолкал его из дома. После этого услышал разговор любовника с женой и вновь напал на пострадавшего. От полученных травм 40-летний мужчина скончался.

Обвиняемому инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Ранее суд уже избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура Чугуевского района утвердила обвинительное заключение, и теперь дело готово к судебному разбирательству.

Напомним, что недавно жительница Партизанского городского округа зарезала мужа и ударила ножом в грудь его знакомую на почве ревности. Теперь она предстанет перед судом.