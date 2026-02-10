Ревность довела до суда: мужчина ответит за смертельное избиение в Приморье

Житель села Уборка Чугуевского района в Приморье обвиняется в избиении, которое привело к смерти человека. Конфликт на почве ревности произошел осенью прошлого года. Дело передано в суд, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
«По версии следствия, в октябре 2025 года 37-летний обвиняемый, вернувшись вечером в свой дом в селе Уборка Чугуевского муниципального округа, застал там свою супругу и знакомого мужчину», — говорится в сообщении.
Обвиняемый нанес гостю множественные удары кулаками по голове и телу, а затем вытолкал его из дома. После этого услышал разговор любовника с женой и вновь напал на пострадавшего. От полученных травм 40-летний мужчина скончался.
Обвиняемому инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
Ранее суд уже избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура Чугуевского района утвердила обвинительное заключение, и теперь дело готово к судебному разбирательству.
