Паром врезался в несколько гондол в Венеции, сбросив туристов в канал

В Венеции капитан парома потерял управление, после чего судно сначала перевернуло несколько гондол с людьми, а затем врезалось в здание. Травмы получили 9 человек.

В Венеции капитан парома Impresa потерял управление, после чего судно на полной скорости врезалось в несколько гондол с людьми, материал из The Sun перевел aif.ru.

Уточняется, что в воде оказались 9 человек, их достали из канала, они получили ранения различной степени тяжести. Паром остановился только после того, как врезался в историческое здание Рио-делле-Посте на берегу канала.

По предварительным данным, у судна мог сломаться рычаг переключения передач.

«У лодок нет тормозов, они движутся задним ходом. Если что-то сломается, останется последняя использованная передача. Переключиться на нейтраль было невозможно. Единственное, что он мог сделать, — это заглушить двигатель, но, думаю, пилот запаниковал», — заявил Луиджи Коро из правозащитной организации CMP.

Глава компании, к которой относится судно, Фабио Сакко заявил, что капитана парома госпитализировали, он пройдет лечение, также медики проверят его на употребление алкоголя и запрещенных веществ.

Он добавил, что паром отбуксирован на ремонт, гондолы починить вряд ли получится, они сильно повреждены.

