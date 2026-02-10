Паром врезался в несколько гондол в Венеции, сбросив туристов в канал

В Венеции капитан парома Impresa потерял управление, после чего судно на полной скорости врезалось в несколько гондол с людьми, материал из The Sun перевел aif.ru.
Уточняется, что в воде оказались 9 человек, их достали из канала, они получили ранения различной степени тяжести. Паром остановился только после того, как врезался в историческое здание Рио-делле-Посте на берегу канала.
По предварительным данным, у судна мог сломаться рычаг переключения передач.
«У лодок нет тормозов, они движутся задним ходом. Если что-то сломается, останется последняя использованная передача. Переключиться на нейтраль было невозможно. Единственное, что он мог сделать, — это заглушить двигатель, но, думаю, пилот запаниковал», — заявил Луиджи Коро из правозащитной организации CMP.
Глава компании, к которой относится судно, Фабио Сакко заявил, что капитана парома госпитализировали, он пройдет лечение, также медики проверят его на употребление алкоголя и запрещенных веществ.
Он добавил, что паром отбуксирован на ремонт, гондолы починить вряд ли получится, они сильно повреждены.
