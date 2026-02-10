Машины утонули в «реке» на Обуховской Обороны в Петербурге

Во вторник утром, 10 февраля, в Санкт-Петербурге произошла крупная коммунальная авария на проспекте Обуховской Обороны у Володарского моста Из-за нее на дороге разлилась «река».
Очевидцы рассказали, что проезжая часть залита настолько, что автомобилистам приходится преодолевать проспект. Ситуацию прокомментировали сотрудники петербургского «Водоканала».
По информации компании, уже в 07:50 причину наводнения устранили. Уже в 07:50 специалисты локализовали проблему и откачали воду. «Река» разлилась у дома № 151 по проспекту Обуховской Обороны.
По этой причине пришлось временно изменить трамвайные маршруты № 7 и № 24.