Полиция накрыла крупную вебкам-студию в центре российского города

В Екатеринбурге полицейские выявили крупную нелегальную вебкам-студию, работавшую в здании бывшего мини-отеля. Об этом сообщает член Общественной палаты Дмитрий Чукреев.
По его данным, незаконный бизнес располагался на улице Луначарского, 240, в элитном квартале таунхаусов у берега Исети. Все четыре этажа здания были переоборудованы под вебкам-студии. В помещениях велись онлайн-трансляции с участием девушек в возрасте 18−20 лет.
В ходе проверки силовики обнаружили 10 отдельных комнат, каждая из которых была оформлена как самостоятельная локация для съемок. Как уточняется, при появлении полиции находившиеся внутри девушки заявили, что пришли на собеседование.
По оценке Чукреева, ежемесячный доход организаторов студии мог составлять 7−8 млн рублей. Во время обысков изъяли почти 600 тыс. рублей наличными, а также документацию и техническое оборудование.
Всех девушек доставили в отдел полиции для дачи объяснений. Им предстоит сообщить, кто предложил работу и выплачивал вознаграждение. Изъятые материалы планируется использовать в качестве доказательств при возбуждении уголовного дела по факту незаконного изготовления и оборота порнографической продукции.
Ранее в Екатеринбурге уже выявлялись подобные объекты. В одном из случаев порностудия была замаскирована под фотолабораторию, тогда были задержаны не только работницы, но и мужчины, причастные к организации нелегальной работы.
