Полиция накрыла крупную вебкам-студию в центре российского города

По его данным, незаконный бизнес располагался на улице Луначарского, 240, в элитном квартале таунхаусов у берега Исети. Все четыре этажа здания были переоборудованы под вебкам-студии. В помещениях велись онлайн-трансляции с участием девушек в возрасте 18−20 лет.