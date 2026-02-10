Ричмонд
Житель Кубани организовал контрабанду пиломатериалов в Среднюю Азию

В Краснодарском крае в суд направили уголовное дело против директора одной из местных компаний, который организовал незаконную отправку пиломатериалов. Как сообщили в пресс-службе Юного таможенного управления, общая сумма контрабанды достигла 19 миллионов рублей.

По данным Краснодарской таможни, по поддельным документам из России в Узбекистан и Таджикистан вывезли порядка 285 кубических метров пиломатериалов. Контрабанду леса выявили сотрудники таможни и специалисты УФСБ России по Кубани.

«Чтобы сокрыть преступный способ приобретения пиломатериалов, руководитель компании указывал при таможенном декларировании недостоверные сведения об изготовителе отправленного на экспорт товара», — отметил заместитель начальника Краснодарской таможни Дмитрий Дрожжин.

Против мужчины возбудили 10 уголовных дел за контрабанду стратегически важных ресурсов. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет или штраф до миллиона рублей.