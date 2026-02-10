Омичку обвиняют в мошенничестве с сертификатами для переселенцев

В Центральном районном суде Омска рассмотрят уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы. Женщине инкриминируют совершение трех преступлений по статье о мошенничестве при получении выплат.
Как сообщили во вторник, 10 февраля 2026 года, в пресс-службе судов Омской области, обвиняемая воспользовалась неосведомленностью переселенцев из Херсона и Херсонской области, помогала им покупать жилье, но вместе с сообщниками уговаривала продавцов завышать стоимость недвижимости. Следствие полагает, что разницу омичка вместе с сообщниками забирала себе.
"По данным следствия, в 2023 году обвиняемая вместе с неустановленными лицами, зная о праве переселенцев из Херсона и Херсонской области на жилищный сертификат (почти 2,93 млн рублей), воспользовалась их неосведомленностью в правилах его использования. Она устно договаривалась с ними о помощи в покупке жилья.
Затем женщина и ее сообщники подбирали недвижимость и, вводя в заблуждение продавцов, убеждали их указывать в договорах купли-продажи завышенную стоимость. После регистрации сделки и обналичивания сертификата продавцы, получив деньги от Минстроя области, по указанию мошенников перечисляли им разницу между реальной и фиктивной ценой", — рассказали в пресс-службе.
По предварительным данным, так было похищено более 814 тысяч рублей. Судом решается вопрос о назначении времени судебного заседания.