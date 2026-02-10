Омичку обвиняют в мошенничестве с сертификатами для переселенцев

"По данным следствия, в 2023 году обвиняемая вместе с неустановленными лицами, зная о праве переселенцев из Херсона и Херсонской области на жилищный сертификат (почти 2,93 млн рублей), воспользовалась их неосведомленностью в правилах его использования. Она устно договаривалась с ними о помощи в покупке жилья.