Структура Минобороны потребовала более ₽405 млн с экс-замминистра Иванова

Иванова задержали в 2024 году по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В июле прошлого года Мосгорсуд приговорил его к 13,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии и назначил штраф в размере 100 млн рублей. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. АО «ГУОВ» было признано потерпевшей стороной, а суд удовлетворил иск компании о взыскании около 217 млн рублей.