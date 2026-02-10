Структура Минобороны потребовала более ₽405 млн с экс-замминистра Иванова

Крупный строительный подрядчик Министерства обороны России заявил финансовые претензии к осужденному бывшему заместителю главы военного ведомства Тимуру Иванову. Общая сумма требований превышает 405 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы арбитражного дела.
Речь идет о требованиях АО «Главное управление обустройства войск». Одно из них — на сумму около 217 млн рублей — основано на приговоре Московского городского суда от 1 июля 2025 года. Второе требование, превышающее 188 млн рублей, заявлено как убытки, причиненные компании в период, когда Иванов исполнял обязанности единоличного исполнительного органа ОАО «Оборонстрой».
ГУОВ специализируется на строительстве жилых домов, образовательных и специальных объектов, а также инфраструктуры, необходимой для выполнения задач Минобороны. Тимур Иванов руководил предприятием с октября 2015 года по март 2016-го. После ухода из компании он вскоре занял должность заместителя министра обороны.
Иванова задержали в 2024 году по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В июле прошлого года Мосгорсуд приговорил его к 13,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии и назначил штраф в размере 100 млн рублей. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. АО «ГУОВ» было признано потерпевшей стороной, а суд удовлетворил иск компании о взыскании около 217 млн рублей.
В ноябре Арбитражный суд Москвы признал бывшего замминистра обороны банкротом и ввел процедуру реализации его имущества. Самое крупное требование в рамках дела — более 3,9 млрд рублей — заявило Агентство по страхованию вкладов, также признанное потерпевшим по уголовному делу.
