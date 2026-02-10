Мужчину с пятью поддельными паспортами задержали на юго-востоке Москвы

Мужчину с пятью поддельными паспортами другого государства задержали на юго-востоке Москвы. Об этом во вторник, 10 февраля, рассказали «Вечерней Москве» в пресс-службе УВД по ЮВАО.
По данным правоохранителей, 25-летний иностранец приехал в столицу ради заработка и купил через соцсети поддельные документы для открытия банковских счетов.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о подделке документов, а также составили административный протокол, по нему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей и выдворение из России.
Ранее полицейские задержали пять человек, причастных к легализации незаконной миграции в России. Злоумышленники помогли с поддельными паспортами более трем тысячам человек. Иностранцы были трудоустроены в фирмах-однодневках. Суд арестовал фигурантов.
Также полицейские разоблачили сотрудниц одной из столичных строительных компаний. Они провернули схему с нелегальным трудоустройством мигрантов. Женщин задержали и возбудили в их отношении уголовное дело.