Самарского бухгалтера обвиняют в хищении 19 миллионов рублей

В Богатовском районе Самарской области бухгалтера учебного учреждения подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Предполагается, что с 2023 по 2025 год она систематически вносила фиктивные данные в финансовые документы, сообщает СУ СК по Самарской области.
«По предоставленным ею финансовым фиктивным документам ей необоснованно была выплачена денежная сумма в размере более 19 млн рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Уголовное дело было заведено по материалам, поступившим из управления ФСБ региона. Бухгалтер завышала размер своей заработной платы в электронных реестрах и платежных поручениях. Сейчас проводятся действия, направленные на сбор доказательств.