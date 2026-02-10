Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарского бухгалтера обвиняют в хищении 19 миллионов рублей

Женщина из Самарской области подозревается в мошенничестве путем завышения собственной зарплаты в электронных реестрах.

Источник: Комсомольская правда

В Богатовском районе Самарской области бухгалтера учебного учреждения подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Предполагается, что с 2023 по 2025 год она систематически вносила фиктивные данные в финансовые документы, сообщает СУ СК по Самарской области.

«По предоставленным ею финансовым фиктивным документам ей необоснованно была выплачена денежная сумма в размере более 19 млн рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело было заведено по материалам, поступившим из управления ФСБ региона. Бухгалтер завышала размер своей заработной платы в электронных реестрах и платежных поручениях. Сейчас проводятся действия, направленные на сбор доказательств.