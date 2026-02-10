Самарского бухгалтера обвиняют в хищении 19 миллионов рублей

В Богатовском районе Самарской области бухгалтера учебного учреждения подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Предполагается, что с 2023 по 2025 год она систематически вносила фиктивные данные в финансовые документы, сообщает СУ СК по Самарской области.