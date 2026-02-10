Ричмонд
В Братском районе на пожаре в квартире погиб человек, еще двое пострадали

53-летний мужчина с супругой отравились угарным газом и получили ожоги.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вечером 9 февраля в поселке Турма Братского района загорелась квартира на первом этаже двухэтажного дома. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, здание самостоятельно покинули десять жильцов.

— Пожар случился из-за того, что 75-летняя пенсионерка положила в раскладной диван включенный обогреватель, не убедившись в том, что он выключен. От высокой температуры мебель начала тлеть, — уточнили в ведомстве.

Заметив дым, женщина позвала зятя. 59-летний мужчина разложил диван, но этим самым огонь только усилился из-за притока кислорода. Потушить пламя самостоятельно ему не удалось. На место приехали десять сотрудников МЧС и эвакуировали из квартиры женщину. Ей оказывали помощь до приезда врачей, но спасти сибирячку не удалось. Мужчина с 53-летней супругой покинули дом сами. У них диагностировали отравление угарным газом и ожоги.