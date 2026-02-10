Ричмонд
Подпольный цех по производству жидкости для вейпов ликвидировали в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали подпольный цех по производству жидкости для вейпов в Подмосковье — стоимость изъятой продукции составляет более одного миллиарда рублей. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В ходе 20 обысков по адресам проживания задержанных, а также в складских и офисных помещениях в регионе обнаружены четыре производственные линии, 600 тысяч флаконов парогенераторов, тара, компоненты для приготовления жидкости, а также более двух миллионов рублей и около 400 тысяч долларов, — добавила она.

Преступники занимались масштабным производством жидкостей для вейпов — при этом соответствующих разрешений у них не было. Цех работал круглосуточно, за смену выпускалось до 75 тысяч единиц товара, передает Волк в мессенджере MAX.

До этого в Петергофе полиция выявила наркоплантацию. Двое мужчин, 31 и 38 лет, обустроили ее у себя дома. При обыске у злоумышленников изъяли 21 куст конопли, почти семь килограммов ее сушеных частей, оборудование для культивирования, электронные весы и упаковочный материал.

