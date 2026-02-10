Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирец заказал убийство матери из-за долгов по играм

Из специализированного медицинского учреждения он вышел в 2022 году.

Источник: РИА "Новости"

Ленинский районный суд Новосибирска в субботу избрал меру пресечения мужчине, подозреваемому в организации заказного убийства собственной матери. На время расследования его заключили под стражу и отправили в СИЗО. Об этом сообщает СУ СК России по Новосибирской области.

Как стало известно, ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2012 году его пытались привлечь к уголовной ответственности за убийство сожительницы, однако тогда он был направлен на принудительное лечение вместо колонии.

Из специализированного медицинского учреждения мужчина вышел в 2022 году. После освобождения он не работал, увлекался азартными играми и вынуждал пожилую мать выплачивать его долги. Когда женщина отказалась дальше финансировать зависимость сына, он решил избавиться от нее, подыскав исполнителя преступления.