Новосибирец заказал убийство матери из-за долгов по играм

Ленинский районный суд Новосибирска в субботу избрал меру пресечения мужчине, подозреваемому в организации заказного убийства собственной матери. На время расследования его заключили под стражу и отправили в СИЗО. Об этом сообщает СУ СК России по Новосибирской области.
Как стало известно, ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2012 году его пытались привлечь к уголовной ответственности за убийство сожительницы, однако тогда он был направлен на принудительное лечение вместо колонии.
Из специализированного медицинского учреждения мужчина вышел в 2022 году. После освобождения он не работал, увлекался азартными играми и вынуждал пожилую мать выплачивать его долги. Когда женщина отказалась дальше финансировать зависимость сына, он решил избавиться от нее, подыскав исполнителя преступления.