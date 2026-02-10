Ричмонд
18-летнему жителю Башкирии грозит 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками

В Уфе транспортные полицейские задержали курьера-раскладчика наркотических средств, сообщили в линейном управлении МВД России на транспорте.

Источник: Уфимское ЛУ МВД России на транспорте

Им оказался 18-летний житель села Приютово Белебеевского района. В надежде заработать и погасить кредитный долг он стал заниматься незаконной деятельностью — размещением тайников с наркотиками на территории республики. Молодой человек прошел специальное обучение, переехал в Уфу, арендовал жилье и занялся подготовкой партий наркотиков для реализации.

Обвиняемый был задержан сотрудниками транспортной полиции на перегоне «Дема — Уфа». При нем были несколько свертков с опасным наркотическим веществом — N-метилэфедроном.

Теперь молодого преступника ждет судебное разбирательство. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.