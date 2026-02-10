18-летнему жителю Башкирии грозит 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками

Им оказался 18-летний житель села Приютово Белебеевского района. В надежде заработать и погасить кредитный долг он стал заниматься незаконной деятельностью — размещением тайников с наркотиками на территории республики. Молодой человек прошел специальное обучение, переехал в Уфу, арендовал жилье и занялся подготовкой партий наркотиков для реализации.