Мошенники выманили у вдовы участника СВО почти 10 млн рублей

В Кургане жертвой телефонных мошенников стала вдова участника специальной военной операции. Женщина перевела аферистам выплаты и кредитные средства, поверив в историю о «безопасном счете». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Как уточнили в полиции, 5 февраля с заявлением о мошенничестве обратилась 48-летняя жительница Кургана. По ее словам, в середине января ей позвонил неизвестный, который сообщил о необходимости оформить государственную награду за погибшего супруга. Для «сверки данных» собеседник попросил продиктовать номер СНИЛС и уточнил адрес электронной почты.
После этого женщине начали поступать уведомления о входе в ее аккаунт на портале «Госуслуги», а также номера телефонов для связи. Позвонив по одному из них, она была «переключена» на человека, представившегося капитаном ФСБ. Тот заявил, что персональные данные уже якобы скомпрометированы, и потребовал срочно вывести все деньги, чтобы избежать «содействия террористической деятельности».
Под давлением женщина оформила выдачу наличных на сумму около 6 млн рублей. По указанию мошенников она приобрела новый смартфон и проводила операции через NFC, дробя суммы и внося их через банкоматы, прикладывая телефон и вводя коды из банковского приложения.
Затем аферисты убедили ее снять средства с детского счета. Получив разрешение органов опеки, женщина пришла в банк вместе с ребенком и обналичила еще 2 млн рублей, которые также перевела по продиктованным реквизитам. Позже ее уговорили вывести 500 тыс. рублей с накопительного счета, перевести их в другой банк, обналичить и отправить мошенникам.
Завершающим этапом стал кредит на 1,2 млн рублей. Несмотря на блокировку онлайн-банка и предупреждения сотрудников финансовой организации, женщина обратилась в другое отделение, где счет разблокировали и выдали деньги. Эти средства также были перечислены злоумышленникам.
Мошенники обещали вернуть все деньги 5 февраля, однако после этого перестали выходить на связь. Общий ущерб составил около 10 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает причастных к преступлению.
Читайте также: Стало известно, когда похоронят бывшую жену миллиардера Галицкого.