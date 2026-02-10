Пособницу покушения на генерал-лейтенанта Алексеева Серебрицкую объявили в розыск

Пособницу покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую объявили в розыск по статье Уголовного кодекса России. Такая информация следует из базы МВД.
Источник ТАСС уточнил, что ее разыскивают по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
9 февраля в ФСБ сообщили, что участница покушения на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая улетела в Стамбул за день до преступления. При этом до 2020 года женщина имела украинское гражданство. Она родилась в поселке Фрунзе Ворошиловградской области (сейчас Луганская область).
Оперативники поймали киллера, попытавшегося застрелить генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве. Мужчину выследили в Дубае. Также задержали его пособника. Что известно об организаторах и исполнителях преступления — в материале «Вечерней Москвы».
Покушение на Владимира Алексеева произошло утром 6 февраля. Неизвестный подошел к военному в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе, несколько раз выстрелил в спину, после чего скрылся с места преступления. Покушение на генерал-лейтенанта было совершено на северо-западе Москвы.