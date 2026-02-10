Пособницу покушения на генерал-лейтенанта Алексеева Серебрицкую объявили в розыск

9 февраля в ФСБ сообщили, что участница покушения на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая улетела в Стамбул за день до преступления. При этом до 2020 года женщина имела украинское гражданство. Она родилась в поселке Фрунзе Ворошиловградской области (сейчас Луганская область).